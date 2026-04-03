Россияне потратили почти 50 млрд рублей на умные колонки в 2025 году

Средняя стоимость умной колонки в прошедшем году составила 8,7 тысячи рублей. Покупатели отдавали предпочтение экосистемам от Яндекса, VK и Сбера. Чаще всего люди выбирали компактные модели, поэтому лидерами по числу проданных штук стали «Яндекс Станция Лайт 2», «Станция Миди» и VK Capsule Neo. Отличные результаты также показала линейка SberBoom. Наибольшую выручку производителям закономерно принесли флагманские устройства с продвинутыми функциями, такие как «Яндекс Станция Макс с Zigbee» и «Станция Дуо Макс».

При этом, голосовые помощники окончательно перестали быть просто музыкальной колонкой. Руководитель профильного департамента «М.Видео» Никита Толпыгин отмечает превращение этих гаджетов в полноценный центр управления цифровым домом. Владельцы используют их для включения бытовой техники, запуска сериалов на телевизоре, поиска информации в интернете. Люди регулярно ставят напоминания, слушают подкасты, доверяют помощнику рутинные задачи. Технологии непрерывно развиваются, поэтому подобные устройства становятся базовым элементом повседневной инфраструктуры в квартирах россиян.