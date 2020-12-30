Умный дом
Сегодня 13:32
Россияне стали покупать больше «умных» колонок и лампочек
И других «умных» устройств для дома
Специалисты торговой сети «Ситилинк» проанализировали покупательский спрос за четыре квартала 2020 года и увидели, что россияне стали покупать больше «умных» устройств для дома. В их число входят смарт-лампочки, колонки, розетки и др.
Аналитики сообщили, что почти за год суммарные продажи «умных» устройств в России выросли на 64% в денежном выражении и на 62% в штучном выражении.
Среди смарт-колонок топ-3 выглядит так: «Яндекс.Станция», «Яндекс.Станция Мини» и «Капсула» от Mail.ru Group.
Однако больше всего в штучном выражении выросли продажи «умных» выключателей, реле и кнопок — на 671%. Розетки стали покупать на 185% чаще, чем в прошлом году, а смарт-лампочки — на 240%.