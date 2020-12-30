Россияне стали покупать больше «умных» колонок и лампочек

Аналитики сообщили, что почти за год суммарные продажи «умных» устройств в России выросли на 64% в денежном выражении и на 62% в штучном выражении.

Среди смарт-колонок топ-3 выглядит так: «Яндекс.Станция», «Яндекс.Станция Мини» и «Капсула» от Mail.ru Group.

Однако больше всего в штучном выражении выросли продажи «умных» выключателей, реле и кнопок — на 671%. Розетки стали покупать на 185% чаще, чем в прошлом году, а смарт-лампочки — на 240%.