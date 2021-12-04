Россиянин выжег десятки камер «умных» домофонов лазерной указкой

Об этом пишет редакция tvsamara.ru, у которой оказались видеозаписи домофонов. На них видно, как некий мужчина выжигает камеры приборов лазерным лучом. В период с 25 по 26 ноября были испорчены 30 панелей новых домофонов.

Сообщается, что в некоторых домах неизвестный испортил камеры, в других — срезал провода, обеспечивающие работу панелей.

Журналисты предположили, что это может быть исполнитель, которого нанял конкурент установщика домофонов на рынке Самары. При этом полиция уже начала поиски вандала по опознавательным знакам.

По ролику ниже видно, как мужчина расправлялся с домофонами: