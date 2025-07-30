С Alarm.com на Apple CarPlay теперь можно управлять умным домом прямо из машины

Ранее функция была доступна только на Android Auto. В CarPlay она работает через простые нажатия. Можно, например, одним касанием активировать режим «Дома» или «Ушёл», чтобы автоматически включить или выключить нужные устройства.

Для использования нужна совместимая машина с CarPlay, iPhone и установленная система Alarm.com — она доступна не во всех регионах. Интеграция с CarPlay также позволяет запускать автоматические сценарии, связанные с вашим местоположением — например, включить отопление перед приездом домой.

В будущем стоит ожидать новых функций — например, улучшенной связи с Siri.