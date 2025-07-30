С Alarm.com на Apple CarPlay теперь можно управлять умным домом прямо из машины

Опубликовано 30 июля 2025, 15:241 мин.
С Alarm.com на Apple CarPlay теперь можно управлять умным домом прямо из машиныЧтобы поставить чайник, как к дому будете подъезжать
Теперь пользователи iPhone могут управлять умным домом прямо с экрана автомобиля благодаря поддержке Apple CarPlay в системе Alarm.com. Это значит, что вы можете открывать гараж, включать свет, запирать двери и активировать охранные режимы, не отвлекаясь от дороги.
Ранее функция была доступна только на Android Auto. В CarPlay она работает через простые нажатия. Можно, например, одним касанием активировать режим «Дома» или «Ушёл», чтобы автоматически включить или выключить нужные устройства.
Для использования нужна совместимая машина с CarPlay, iPhone и установленная система Alarm.com — она доступна не во всех регионах. Интеграция с CarPlay также позволяет запускать автоматические сценарии, связанные с вашим местоположением — например, включить отопление перед приездом домой.
В будущем стоит ожидать новых функций — например, улучшенной связи с Siri.