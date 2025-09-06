Samsung представила концепцию «ИИ-дома будущего»

По данным Samsung, две трети покупателей заинтересованы в «умном доме», 66% считают, что ИИ поможет экономить на электричестве. Например, функция SmartThings Energy может сократить расход электричества стиральной машины до 70%. AI Home также автоматизирует свет, температуру и даже работу жалюзи в зависимости от погоды.

Для безопасности используется система Samsung Knox Vault для защиты данных и Knox Matrix, которая распространяет защиту на все подключённые устройства.

Samsung также представила новые бытовые приборы Bespoke: AI Jet Bot Steam Ultra — робот-пылесос, который распознаёт даже прозрачные жидкости, AI Washer — стиральная машина с экономичным режимом, AI Dishwasher — посудомоечная машина, которая сама определяет уровень загрязнения и открывает дверцу для быстрой сушки.

Кроме того, компания планирует к концу 2025 года установить Galaxy AI более чем на 400 миллионов устройств.