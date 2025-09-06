Умный дом
Опубликовано 06 сентября 2025, 15:00
1 мин.

Samsung представила концепцию «ИИ-дома будущего»

На IFA 2025
Samsung Electronics показала своё видение умного дома с искусственным интеллектом — AI Home: Future Living, Now. Главная идея — технологии должны помогать человеку незаметно, делая жизнь «удобнее, безопаснее и здоровее».
Samsung представила концепцию «ИИ-дома будущего»

© Ferra.ru

По данным Samsung, две трети покупателей заинтересованы в «умном доме», 66% считают, что ИИ поможет экономить на электричестве. Например, функция SmartThings Energy может сократить расход электричества стиральной машины до 70%. AI Home также автоматизирует свет, температуру и даже работу жалюзи в зависимости от погоды.

Для безопасности используется система Samsung Knox Vault для защиты данных и Knox Matrix, которая распространяет защиту на все подключённые устройства.

Samsung также представила новые бытовые приборы Bespoke: AI Jet Bot Steam Ultra — робот-пылесос, который распознаёт даже прозрачные жидкости, AI Washer — стиральная машина с экономичным режимом, AI Dishwasher — посудомоечная машина, которая сама определяет уровень загрязнения и открывает дверцу для быстрой сушки.

Кроме того, компания планирует к концу 2025 года установить Galaxy AI более чем на 400 миллионов устройств.

Источник:samsung
Автор:Максим Многословный
Теги:
#умный дом
,
#Samsung
,
#концепт