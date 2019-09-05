Samsung представила шкаф, который сам очищает одежду

Пылесос POWERstick Jet оснащён цифровым инверторным мотором и циклонной системой фильтрации Jet Cyclone. Всё это позволяет ему добиться мощности всасывания до 200 Вт. Система HEPA-фильтрации у пылесоса пятиступенчатая: улавливает до 99,999% всех частиц пыли и аллергенов. ОБратно в воздух они уже не попадут.

Работает устройство от батареи, которая позволяет ему оставаться автономным до 60 минут в режиме уборки. Можно установить вторую батарею и увеличить это время.

Воздух в помещении поможет очистить Samsung Cube AX9500 с системой Wind-Free. Компания сообщает, что устройство не создаёт никакого шума и сквозняков. Оно улавливает как крупные частицы пыли (пыльца и клетки кожи домашних животных), так и опасные газы с мелкими частицами.

И наконец последняя новинка в данном сегменте от Samsung — шкаф AirDresser. Он оснащён технологиями Jet Air и Air Hangers, которые мощными струями воздуха удаляют пыль из ткани. Ещё одна функция — Jet Steam позволяет проводить даже мягкую дезинфекцию и избавляет одежду от бактерий. Технология Heatpump Drying сушит вещи при низкой температуре, а дезодорирующий фильтр устраняет запахи.