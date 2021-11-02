Стартовала распродажа умных устройств и лампочек Sber

Акция продлится с 1 по 14 ноября. В этот период можно будет купить смарт-дисплей SberPortal можно купить за 20 993 рубля вместо 29 990. Также предлагается ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top за 10 493 рубля вместо 14 990. Мультимедийную ТВ-приставку SberBox можно купить за 2 490 рублей вместо 2 990. Эти устройства работают с системами умного дома различных производителей.

Сейчас на сайте Сбера также идёт распродажа лампочек и розеток Sber, которыми можно управлять при помощи голоса. Умные лампы стоят 792 рубля вместо 990, а розетка — 1112 рублей вместо 1390. Сколько продлится акция, неизвестно.