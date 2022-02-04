Сбер внедрит общемировой стандарт умной техники для дома в свои устройства

Умный дом
Сегодня в 13:21
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Сбер внедрит общемировой стандарт умной техники для дома в свои устройстваЭто расширит ассортимент доступных устройств
Сбер присоединился к международному альянсу по разработке единого стандарта для устройств умного дома Matter. Этот стандарт позволит использовать с виртуальными ассистентами Салют различные сторонние устройства.
Как поясняет Сбер, Matter — это ещё и стандарт, который обещает надёжное и безопасное подключение, обеспечивает бесперебойную работу устройств умного дома. Стандарт также должен упростить и удешевить разработку для производителей.
В альянс уже входят более 400 компаний по всему миру, в том числе такие Google, Amazon, Apple. В Сбере пояснили, что уже скоро с помощью виртуальных ассистентов Салют можно будет управлять не только устройствами компаний-партнёров платформы умного дома Sber, но и девайсами производителей, использующих Matter. Можно будет выбирать различные бренды устройств умного дома.
Источник: Сбер