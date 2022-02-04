Сбер внедрит общемировой стандарт умной техники для дома в свои устройства

Как поясняет Сбер, Matter — это ещё и стандарт, который обещает надёжное и безопасное подключение, обеспечивает бесперебойную работу устройств умного дома. Стандарт также должен упростить и удешевить разработку для производителей.

В альянс уже входят более 400 компаний по всему миру, в том числе такие Google, Amazon, Apple. В Сбере пояснили, что уже скоро с помощью виртуальных ассистентов Салют можно будет управлять не только устройствами компаний-партнёров платформы умного дома Sber, но и девайсами производителей, использующих Matter. Можно будет выбирать различные бренды устройств умного дома.