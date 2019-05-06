Сбербанк будет проверять свежесть продуктов в холодильнике

Патент Сбербанка опубликовал Роспатент. Согласно документу, устройство будет иметь камеры для фотографирования продуктов. На основании этих изображений технология компьютерного зрения будет определять названия товаров. Также в холодильнике установлены датчики веса для продуктов и датчики газа. Последние смогут определять, испортилась еда, или ещё нет.

Холодильник будет соединяться с другими устройствам по Wi-Fi или сотовой связи. Всю нужную информацию пользователь получит из мобильного или десктопного приложения.

Сообщается, что патент зарегистрирован не на изобретение, а на полезную модель. Этот вид патента позволяет запретить импорт, продажу и производство в России «умных» холодильников с такими же параметрами. Действует документ 10 лет.