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Умный дом
Сегодня 11:09

Сбербанк будет проверять свежесть продуктов в холодильнике

И хочет делать это в гордом одиночестве
Сбербанк получил патент на создание «умного» холодильника. Из-за него в Россию могут запретить ввоз других подобных устройств.

Патент Сбербанка опубликовал Роспатент. Согласно документу, устройство будет иметь камеры для фотографирования продуктов. На основании этих изображений технология компьютерного зрения будет определять названия товаров. Также в холодильнике установлены датчики веса для продуктов и датчики газа. Последние смогут определять, испортилась еда, или ещё нет.

Холодильник будет соединяться с другими устройствам по Wi-Fi или сотовой связи. Всю нужную информацию пользователь получит из мобильного или десктопного приложения.

Сообщается, что патент зарегистрирован не на изобретение, а на полезную модель. Этот вид патента позволяет запретить импорт, продажу и производство в России «умных» холодильников с такими же параметрами. Действует документ 10 лет.

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