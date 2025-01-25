Умный дом
Опубликовано 25 января 2025, 09:45
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Система управления умным домом на основе ИИ Google стала доступна всем

«Включи чайник»
Google расширяет возможности своего искусственного интеллекта Gemini для управления устройствами «умного дома». Теперь пользователи могут управлять освещением, термостатами, колонками и другими устройствами непосредственно через приложение Gemini, если они подключены к аккаунту Google.
Система управления умным домом на основе ИИ Google стала доступна всем

© Google

Представленное в ноябре прошлого года расширение Gemini для Google Home позволяет пользователям управлять умными домашними устройствами с помощью простых команд. Например, вы можете сказать: «В гостиной слишком яркое солнце», чтобы отрегулировать жалюзи. Обновление теперь поддерживает «многоступенчатые» запросы, например, включение одного света и одновременное приглушение другого. Вы также можете запрашивать у Gemini информацию о состоянии устройства, например, о том, оставили ли вы включенным свет на крыльце.

Среди других новых функций — управление освещением с экрана блокировки телефона и настройка мультимедиа на умных колонках или телевизорах.

Новые функции доступны уже сейчас и будут распространяться в течение следующих нескольких недель для пользователей, вошедших в аккаунт Google Home.