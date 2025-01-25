Система управления умным домом на основе ИИ Google стала доступна всем

Представленное в ноябре прошлого года расширение Gemini для Google Home позволяет пользователям управлять умными домашними устройствами с помощью простых команд. Например, вы можете сказать: «В гостиной слишком яркое солнце», чтобы отрегулировать жалюзи. Обновление теперь поддерживает «многоступенчатые» запросы, например, включение одного света и одновременное приглушение другого. Вы также можете запрашивать у Gemini информацию о состоянии устройства, например, о том, оставили ли вы включенным свет на крыльце.

Среди других новых функций — управление освещением с экрана блокировки телефона и настройка мультимедиа на умных колонках или телевизорах.

Новые функции доступны уже сейчас и будут распространяться в течение следующих нескольких недель для пользователей, вошедших в аккаунт Google Home.