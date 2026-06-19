СМИ напомнили про превращение умного холодильника в «оружие» хакеров

Многие владельцы таких холодильников рассчитывают, что холодильник прослужит им, ну, хотя бы 10 лет, а то и больше. Однако сами производители редко гарантируют, что так же долго будут выходить обновления для ПО. Та же Samsung, например, обещает обновлять свои модели 7 лет.

Когда обновления прекращаются, холодильник постепенно теряет свои «умные» функции. Но хуже другое: некоторые модели (не обязательно Samsung) зависят от ПО даже для базовой работы.

При этом самая большая опасность — безопасность, пишет автор статьи. Без свежих обновлений безопасности ПО холодильник становится «лёгкой мишенью» для хакеров. Через него злоумышленники могут проникнуть вплоть до домашней Сети, украсть личные данные, включить камеру или микрофон. А ещё такие устройства могут объединять в «армии» ботов, используя их для атак на сайты.