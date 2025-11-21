Создан USB-адаптер всего за $49, способный навести порядок в умном доме

Как пишут СМИ, многие сталкиваются с тем, что умный дом состоит из разных устройств, каждое из которых требует своё приложение или базу управления. Новый адаптер призван решить этот хаос: он объединяет всю систему в одном месте и позволяет управлять устройствами локально через Home Assistant. Работа происходит локально — без передачи данных в облако.