Опубликовано 21 ноября 2025, 15:00
Создан USB-адаптер всего за $49, способный навести порядок в умном доме

Вдруг вы страдали от хаоса
Home Assistant представила новый USB-адаптер Connect ZBT-2. Он помогает объединить устройства Zigbee, Thread и Matter без множества отдельных приложений и хабов. Цена — всего $49.
Как пишут СМИ, многие сталкиваются с тем, что умный дом состоит из разных устройств, каждое из которых требует своё приложение или базу управления. Новый адаптер призван решить этот хаос: он объединяет всю систему в одном месте и позволяет управлять устройствами локально через Home Assistant. Работа происходит локально — без передачи данных в облако.

Connect ZBT-2 создавался командой Home Assistant и работает как универсальный мост между устройствами разных брендов. Он поддерживает продукты Philips Hue, IKEA Tradfri, Aqara, Sonoff и др. Достаточно подключить адаптер к USB-порту устройства с Home Assistant, запустить мастер настройки — и вся система объединится в одном приложении.