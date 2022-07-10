Создана дверь, которая не пускает в дом подозрительных животных

Многие американские семьи, живущие в собственных домах, имеют специальные отверстия во входной двери для домашних животных. Проблема в том, что такая створка позволяет проникнуть в дом диким, бездомным животным и чужим питомцам.

Компания Petvation попробовала решить эту проблему. Она создала умную дверь, которая использует программное обеспечение для распознавания морд. Створка открывается только тогда, когда перед ней стоит «авторизованный» питомец. Дверь даже вышлет предупреждение на приложение, если в дом попытается проникнуть какой-то нежелательный или подозрительный зверь (скажем, скунс).