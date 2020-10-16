Создана глазастая «умная» колонка

Автор разработки известен под ником markw2k9. Он создал насадку для модели Amazon Echo Dot. При этом она не требует какой-либо модификации самой колонки.

Эта насадка создавалась на основе проекта Uncanny Eyes. Она имеет две микроконтроллерных платы, у каждой из которых есть дисплей, и фоторезистор. Этот фоторезистор располагается над частью кольца колонки, которое светится при её активации. Когда фоторезистор регистрирует свечение кольца, дисплеи отображают анимированные глаза. То есть колонка как бы начинает смотреть на пользователя, который к ней обращается.

В целом, такую насадку можно создать для любой модели колонки.