Создана лампочка, которая может следить за ритмом вашего сердца

Sengled Smart Health Monitoring Light — это лампочка, способная работать как по Wi-Fi, так и по Bluetooth. Она способна мониторить сердечный ритм благодаря встроенной радиолокационной технологии. Помимо этого, устройство может отслеживать ваш сон, а также температуру тела.

Лампа может работать одна, или в сети с другими. Такой массив может даже определить, упал ли кто-нибудь.

Пока продукт находится в стадии разработки, поэтому подробностей, таких как цены, нет. Однако лампочку, по заверениям производителя, должны выпустит в четвёртом квартале 2022 года.

Ещё компания представила новые световые полосы Wi-Fi для телевизоров с функцией Video-Sync. Они могут определять, какой контент воспроизводится на ТВ, и подстраиваться под него.