Создана лампочка, которая может следить за ритмом вашего сердца

Умный дом
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Создана лампочка, которая может следить за ритмом вашего сердцаИ отслеживать другие вещи
Компания Sengled анонсировала множество новых продуктов на выставке CES 2022. Самая интригующая новинка — лампа Smart Health Monitoring.
Sengled Smart Health Monitoring Light — это лампочка, способная работать как по Wi-Fi, так и по Bluetooth. Она способна мониторить сердечный ритм благодаря встроенной радиолокационной технологии. Помимо этого, устройство может отслеживать ваш сон, а также температуру тела.
Лампа может работать одна, или в сети с другими. Такой массив может даже определить, упал ли кто-нибудь.
Пока продукт находится в стадии разработки, поэтому подробностей, таких как цены, нет. Однако лампочку, по заверениям производителя, должны выпустит в четвёртом квартале 2022 года.
Ещё компания представила новые световые полосы Wi-Fi для телевизоров с функцией Video-Sync. Они могут определять, какой контент воспроизводится на ТВ, и подстраиваться под него.
Источник: The Verge