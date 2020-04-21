Создана система, позволяющая «умной» колонке звучать из любой точки в доме

«Умные» колонки поставляются с голосовыми помощниками, а те соответственно «привязаны» к этим устройствам. Однако учёные из Университета Карнеги — Меллона, видимо, подумали, что удобнее было бы, если бы напоминание о стирке звучало не от колонки, а от стиральной машинки.

Для этого они разработали систему, которая позволяет создавать звук в нужной части помещения. В прототип системы входит массив микрофонов, массивы динамиков, управляющая плата и видеокамера для отслеживания объектов в комнате.

Динамики — ультразвуковые, они могут варьировать сигнал так, чтобы, отражаясь от различных предметов, он демодулировался. Благодаря этому звук возникает в нужной области комнаты.

Сообщается, что систему ещё предстоит доработать и усовершенствовать.