США понадобилась отдельная маркировка для безопасных умных устройств

Опубликовано 09 января 2025, 19:301 мин.
США понадобилась отдельная маркировка для безопасных умных устройствБелый дом запускает знак «кибердоверия»
Белый дом представил Cyber Trust Mark («знак кибердоверия») — новую маркировку, которая появится на продуктах в конце этого года. Она призвана помочь людям идентифицировать более безопасные умные устройства, такие как камеры безопасности, умные телевизоры, фитнес-трекеры и радионяни.
Устройства с Cyber Trust Mark соответствуют стандартам безопасности, установленным Национальным институтом стандартов и технологий (NIST). К ним относятся надежные пароли по умолчанию, регулярное обновление программного обеспечения и возможность обнаружения «инцидентов».
Потребители могут отсканировать QR-код на этикетке, чтобы получить более подробную информацию, например, о том, как изменить пароли по умолчанию, безопасно настроить устройства и проверить срок поддержки обновлений устройства.