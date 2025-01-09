США понадобилась отдельная маркировка для безопасных умных устройств

Устройства с Cyber Trust Mark соответствуют стандартам безопасности, установленным Национальным институтом стандартов и технологий (NIST). К ним относятся надежные пароли по умолчанию, регулярное обновление программного обеспечения и возможность обнаружения «инцидентов».

Потребители могут отсканировать QR-код на этикетке, чтобы получить более подробную информацию, например, о том, как изменить пароли по умолчанию, безопасно настроить устройства и проверить срок поддержки обновлений устройства.