Стартовали продажи бюджетной Bluetooth-колонки с голосовым помощником и VK Combo в подарок

Модель колонки называется Prestigio SmartVoice. Стоимость устройства составляет всего 3990 рублей. Смарт-колонка с Марусей будет включать пользователю песни по запросу, управлять «умным» домом, напоминать о делах, делиться результатами спортивных матчей, звонить и т.д. Голосовой помощник также способен помочь ребёнку с уроками и рассказать ему что-нибудь.

Колонка Prestigio SmartVoice доступна в двух цветах: сером и белом. В декабре в продажу поступят ещё варианты в красном и голубом цвете.

Подписка VK Combo включает в себя музыку «ВКонтакте» и Boom без рекламы, скидки в Delivery Club, «Самокате», «Макдональдс», магазинах «Перекрёсток», такси «Ситимобил», хранилище файлов Облако Mail.ru и каршеринге YouDrive.