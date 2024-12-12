Стартовали продажи умной колонки VK Капсула Про с Марусей

Капсула имеет мощность 65 Вт, большой сенсорный экран с поддержкой мультитач и отображает информацию о времени, погоде и данных «умного дома». Устройство оснащено датчиками движения, климата и света. Кроме того, колонка поддерживает пространственное аудио и может управлять воспроизведением мультимедиа, телевизионными каналами.

Колонка выпускается в четырех цветах: Оникс, Кобальт, Бургундия и Фуксия, разработанные в студии Карима Рашида. Он доступен для покупки в официальных магазинах «Ростелекома», онлайн-маркетах и на сайте rt.ru. При онлайн-заказе предоставляется рассрочка на 24 месяца и бесплатная доставка. Покупатели также получают три месяца музыки без рекламы на VK Music и доступ к видеосервису Wink. Доставка доступна в некоторых городах, планируется более широкое распространение.