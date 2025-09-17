TCL представила умную дверную ручку K1 с ИИ-сканером отпечатков

Все данные хранятся локально на устройстве, без облака и сторонних серверов. Через приложение пользователи могут создавать временные пароли, настраивать расписание доступа и отслеживать входы в реальном времени.

Питание обеспечивают четыре батарейки AAA, которых хватает до 12 месяцев. Рабочий диапазон температур — от -25°C до +70°C. Корпус выполнен из авиационного алюминия с металлической отделкой. K1 имеет защиту IP53, устойчив к пыли и легким брызгам.