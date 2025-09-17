TCL представила умную дверную ручку K1 с ИИ-сканером отпечатков

Опубликовано 17 сентября 2025, 20:101 мин.
TCL представила умную дверную ручку K1 с ИИ-сканером отпечатковИ управлением через приложение
TCL выпустила свою первую умную дверную ручку K1, которая поддерживает несколько способов доступа и управляется через мобильное приложение. Цена — $ 79.
© TCL
Главная особенность K1 — ИИ-сканер отпечатков, который открывает дверь за 0,3 секунды. Система ещё и учится распознавать пользователя точнее со временем. Кроме отпечатков, дверь можно открыть паролем, через приложение или физическим ключом.
Все данные хранятся локально на устройстве, без облака и сторонних серверов. Через приложение пользователи могут создавать временные пароли, настраивать расписание доступа и отслеживать входы в реальном времени.
Питание обеспечивают четыре батарейки AAA, которых хватает до 12 месяцев. Рабочий диапазон температур — от -25°C до +70°C. Корпус выполнен из авиационного алюминия с металлической отделкой. K1 имеет защиту IP53, устойчив к пыли и легким брызгам.