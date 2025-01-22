Умный дом
Опубликовано 22 января 2025, 18:45
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У *Meta в разработке умные очки для спортсменов Oakley

И другие носимые устройства высокого класса
*Meta, как сообщается, работает над смарт-очками для спортсменов под брендом Oakley и другими носимыми устройствами. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, подразделение Reality Labs компании *Meta собирается выпустить новые очки премиум-класса со встроенными дисплеями в конце этого года. Компания также изучает продукты, которые могут составить конкуренцию смарт-часам и наушникам Apple.
У *Meta в разработке умные очки для спортсменов Oakley

© Oakley

Meta также работает над созданием своих первых очков дополненной реальности, запуск которых ожидается примерно в 2027 году. Эти очки, получившие названиеOrion, предназначены для наложения цифровой информации на физический мир и обладают такими возможностями, как голографические проекции и взаимодействие с виртуальными объектами в режиме реального времени.

В 2025 году *Meta планирует представить модель очков премиум-класса, получившую внутреннее название «Hypernova». Они будут оснащены дисплеем в правой линзе, проецирующим информацию в поле зрения пользователя, и будут стоить около 1000 долларов.

Ключевую роль в этих разработках играет давнее сотрудничество *Meta с EssilorLuxottica, производителем очков Oakley и Ray-Ban.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:SiliconAngle
Автор:Максим Многословный
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