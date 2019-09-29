Ученые выяснили, насколько опасной может оказаться "умная" электроника

В результате, эксперты пришли к выводу, что подавляющее большинство устройств транслируют персональную информацию о владельце сторонним компаниям. В качестве примера приводится то, что почти все телевизоры передают Netflix интересы зрителей, даже в том случае, если пользователь не подключен к их сервису. Более того, устройства передают IP-адрес, MAC-адрес, а также наиболее частый сценарий использования и геолокацию. Встречались случаи, когда аппарат мог сохранять и пересылать данные с камер и микрофонов.

”Широкое разнообразие подключённых к интернету устройств в домах людей потенциально может раскрыть информацию о потребителях третьим лицам. Наша статья представляет собой начало долгожданного исследования, которое позволит потребителям лучше понять и контролировать информацию, предоставляемую их умными устройствами”, — прокомментировал автор исследования Дэвид Чоффнес.