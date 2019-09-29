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Умный дом
Сегодня 17:24

Ученые выяснили, насколько опасной может оказаться "умная" электроника

Техника, которая даст фору шпионам
Оказывается, “умная” электроника не так однозначна, как мы думали. Масштабное исследование выявило, что данный вид техники зачастую создает больше проблем, чем решает. Специалисты Северо-Восточного университета и Имперского колледжа Лондона в рамках исследования проанализировали 81 модель умной электроники, среди которых были телевизоры, колонки, а также дверные звонки Google, Apple, LG, Amazon и других всемирно известных компаний.

В результате, эксперты пришли к выводу, что подавляющее большинство устройств транслируют персональную информацию о владельце сторонним компаниям. В качестве примера приводится то, что почти все телевизоры передают Netflix интересы зрителей, даже в том случае, если пользователь не подключен к их сервису. Более того, устройства передают IP-адрес, MAC-адрес, а также наиболее частый сценарий использования и геолокацию. Встречались случаи, когда аппарат мог сохранять и пересылать данные с камер и микрофонов.

”Широкое разнообразие подключённых к интернету устройств в домах людей потенциально может раскрыть информацию о потребителях третьим лицам. Наша статья представляет собой начало долгожданного исследования, которое позволит потребителям лучше понять и контролировать информацию, предоставляемую их умными устройствами”, — прокомментировал автор исследования Дэвид Чоффнес.

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