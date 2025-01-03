Умная колонка Google забыла самые простые команды

Опубликовано 03 января 2025, 15:531 мин.
Умная колонка Google забыла самые простые командыЧто-то случилось
Колонки Google Nest и Home столкнулись с распространенными по всему миру проблемами с базовыми командами. За последнюю неделю многие пользователи сообщили, что такие запросы, как «Какая погода?» или «Который час?», не работают. Устройства либо молчат, либо загораются, но не отвечают.
Проблема, судя по всему, возникла около 30 декабря, сообщения о ней появились на форумах Google и технических сайтах. Пострадали пользователи из разных регионов и разных моделей, включая Google Home, Nest Hub Max и Nest Audio. Однако проблема наблюдается не у всех, и ее масштаб остается неясным.
Google до сих пор не решил проблему публично.
Не лучшее начало нового года.