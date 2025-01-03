Умная колонка Google забыла самые простые команды

Проблема, судя по всему, возникла около 30 декабря, сообщения о ней появились на форумах Google и технических сайтах. Пострадали пользователи из разных регионов и разных моделей, включая Google Home, Nest Hub Max и Nest Audio. Однако проблема наблюдается не у всех, и ее масштаб остается неясным.

Google до сих пор не решил проблему публично.

Не лучшее начало нового года.