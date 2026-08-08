Умная колонка OpenAI будет ещё и двигаться

Опубликовано 08 августа 2026, 14:371 мин.
Умная колонка OpenAI будет ещё и двигатьсяПока всё слухи
OpenAI, как неоднократно докладывали инсайдеры, готовит к релизу умную колонку с акцентом на ИИ. По последним данным, гаджет не получит экран, зато сможет… двигаться.
© Ferra.ru
Устройство будет иметь форму небольшого «бублика» размером примерно с хоккейную шайбу. Внутри будут установлены динамики, микрофоны, камеры и дополнительные датчики для «лучшего понимания окружающей обстановки».
OpenAI якобы хочет, что устройство можно было общаться «так же естественно, как с человеком». Колонка сможет поддерживать разговоры, запоминать предпочтения пользователя и давать более персональные ответы со временем.
В разработке помогает студия LoveFrom, созданная бывшим дизайнером Apple Джони Айвом. Устройство может стоить примерно $300−400, а представят в 2027 году.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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