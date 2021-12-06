Умная колонка, ТВ-приставка и часы в одном: в России представили SberBox Time

Умная колонка, ТВ-приставка и часы в одном: в России представили SberBox TimeПоддерживает голосовых помощников
SberBox Time поддерживает виртуальных ассистентов семейства Салют. Внешне устройство представляет собой конус с фронтальной частью в виде механических стрелочных часов. У гаджета есть светодиодный индикатор. В зависимости от выбора виртуального ассистента — Сбер, Афина или Джой — индикатор излучает зелёный, синий или оранжевый свет.
Устройство поддерживает голосовое управление. Можно попросить ассистента включить музыку под настроение, запустить подкаст, установить будильник или просто поболтать с голосовым помощником. Для будильника можно выбрать любой из 65 млн треков в библиотеке СберЗвука. Устройство также работает в связке с другими девайсами умного дома.
Сбер обещает качественный и громкий звук для колонки. Она оснащена двумя широкополосными динамиками и пассивным излучателем.
SberBox Time можно подключить к телевизору через HDMI-кабель. После этого управлять устройством можно и голосом, и с помощью пульта, и с помощью виртуального аналога в приложении Салют, и с геймпада. Пользователю открывается доступ к широкой коллекции фильмов, каналов, роликов в интернете и т.д. Поддерживается вывод видео в формате UHD 4K и HDR.
SberBox Time стоит 7990 рублей. Чтобы узнать о появлении устройства в продаже, можно оставить заявку на сайте sberdevices.ru/sberboxtime/ или svyaznoy.ru.