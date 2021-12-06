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Умная колонка, ТВ-приставка и часы в одном: в России представили SberBox Time

Поддерживает голосовых помощников
Сбер представил устройство 3 в 1 — SberBox Time. Оно объединяет умную колонку, ТВ-приставку и часы с функцией музыкального будильника. Стала известна и стоимость гаджета.
Умная колонка, ТВ-приставка и часы в одном: в России представили SberBox Time

SberBox Time поддерживает виртуальных ассистентов семейства Салют. Внешне устройство представляет собой конус с фронтальной частью в виде механических стрелочных часов. У гаджета есть светодиодный индикатор. В зависимости от выбора виртуального ассистента — Сбер, Афина или Джой — индикатор излучает зелёный, синий или оранжевый свет.

Устройство поддерживает голосовое управление. Можно попросить ассистента включить музыку под настроение, запустить подкаст, установить будильник или просто поболтать с голосовым помощником. Для будильника можно выбрать любой из 65 млн треков в библиотеке СберЗвука. Устройство также работает в связке с другими девайсами умного дома.

Умная колонка, ТВ-приставка и часы в одном: в России представили SberBox Time

Сбер обещает качественный и громкий звук для колонки. Она оснащена двумя широкополосными динамиками и пассивным излучателем.

SberBox Time можно подключить к телевизору через HDMI-кабель. После этого управлять устройством можно и голосом, и с помощью пульта, и с помощью виртуального аналога в приложении Салют, и с геймпада. Пользователю открывается доступ к широкой коллекции фильмов, каналов, роликов в интернете и т.д. Поддерживается вывод видео в формате UHD 4K и HDR.

SberBox Time стоит 7990 рублей. Чтобы узнать о появлении устройства в продаже, можно оставить заявку на сайте sberdevices.ru/sberboxtime/ или svyaznoy.ru.

Источник: Пресс-служба Сбера
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