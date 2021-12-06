Умная колонка, ТВ-приставка и часы в одном: в России представили SberBox Time

SberBox Time поддерживает виртуальных ассистентов семейства Салют. Внешне устройство представляет собой конус с фронтальной частью в виде механических стрелочных часов. У гаджета есть светодиодный индикатор. В зависимости от выбора виртуального ассистента — Сбер, Афина или Джой — индикатор излучает зелёный, синий или оранжевый свет.

Устройство поддерживает голосовое управление. Можно попросить ассистента включить музыку под настроение, запустить подкаст, установить будильник или просто поболтать с голосовым помощником. Для будильника можно выбрать любой из 65 млн треков в библиотеке СберЗвука. Устройство также работает в связке с другими девайсами умного дома.