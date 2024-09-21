Умное сиденье для унитаза BB-1200 оценили в 400 долларов

BB-1200 поддерживает два пользовательских профиля, позволяя настраивать давление воды, температуру и тепло сиденья. Благодаря возможности подключения по Bluetooth и Wi-Fi пользователи могут просто открыть приложение, чтобы получить доступ к своим индивидуальным настройкам. Гости могут пользоваться функциями биде с помощью пульта.

Bemis уверяет, что данные пользователя остаются конфиденциальными и не передаются третьим лицам. Для тех, кто сомневается в интеграции со смартфоном, Bemis предлагает более бюджетные альтернативы, включая вариант с биде за 309,99 долларов без управления приложением, но с подогревом воды и сиденья.