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Умный дом
Сегодня 19:53

Умные духовки чуть не устроили пожар в доме

Их производитель считает, что владельцы виноваты сами
Похоже, восстание машин не так уж далеко. Владельцы «умных» духовок June Oven рассказали о случаях самостоятельного включения устройств посреди ночи. Печи успевают разогреться до 200 градусов по Цельсию.

О самостоятельном включении духовок сообщили как минимум три человека. Первый случай произошёл в мае. Тогда владелец оставил в духовке картофель, но отключил режим запекания. Примерно в час ночи печь разогрелась до 218 градусов и не остывала в течение четырёх часов.

Официальная позиция компании-производителя June Ovens — владельцы сами виноваты в происходящем. Сообщается, что один из пользователей сам рассказал, что нажал что-то в приложении для управления устройством. Тем не менее, к сентябрю компания обещает выпустить обновление, и тогда владельцы смогут отключать возможность предварительного разогрева.

Инциденты не привели к пожарам, однако это, пожалуй, лишь счастливое стечение обстоятельств.

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