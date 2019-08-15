Умные духовки чуть не устроили пожар в доме

О самостоятельном включении духовок сообщили как минимум три человека. Первый случай произошёл в мае. Тогда владелец оставил в духовке картофель, но отключил режим запекания. Примерно в час ночи печь разогрелась до 218 градусов и не остывала в течение четырёх часов.

Официальная позиция компании-производителя June Ovens — владельцы сами виноваты в происходящем. Сообщается, что один из пользователей сам рассказал, что нажал что-то в приложении для управления устройством. Тем не менее, к сентябрю компания обещает выпустить обновление, и тогда владельцы смогут отключать возможность предварительного разогрева.

Инциденты не привели к пожарам, однако это, пожалуй, лишь счастливое стечение обстоятельств.