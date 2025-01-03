Умные холодильники Samsung оснастят ИИ для помощи с покупками

Камеры с ИИ в «умных» холодильниках Samsung смогут распознавать до 37 наименований продуктов, например, фруктов и овощей. Эти камеры, расположенные над дверцей холодильника, могут отслеживать добавление и удаление продуктов их холодильника. Когда что-то заканчивается, холодильник использует API Instacart для подбора товаров.

Сервис использует разработанный Samsung «AI Vision Inside» для мониторинга содержимого холодильника и автоматического обновления списка покупок. Пользователи также могут добавлять товары вручную через приложение Samsung Food. Когда пользователь готовит рецепт, приложение может удалить использованные ингредиенты из списка и обновить корзину.

Эта функция будет доступна позже в этом году через обновление прошивки.