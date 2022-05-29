Умные колонки Яндекса продают с 20-% скидкой

Сегодня в 13:37
1 мин.
Умные колонки Яндекса продают с 20-% скидкойТолько сегодня
На Яндекс.Маркете проходит распродажа умных колонок Яндекса с Алисой. Она продлится только в течение одного дня.
В акции участвуют две модели — Яндекс Станции Мини (с часами и без часов) и Лайт. На них действует 20-процентная скидка по промокоду «YANDEX20». Его нужно ввести в корзине при оформлении заказа.
Тогда Яндекс Станция Лайт будет стоить 3992 рубля вместо 4990.
Яндекс Станцию Мини с часами можно будет купить за 6392 рубля вместо 7990.
А Яндекс Станцию Мини без часов — за 5592 рубля вместо 6990.
Как обычно, все акции проверены только на момент публикации новости. Доступность скидок нужно проверять самостоятельно на сайте Яндекс.Маркета.
Источник:Яндекс.Маркет
Автор:Ксения МурашеваТеги: