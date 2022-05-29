Умные колонки Яндекса продают с 20-% скидкой

В акции участвуют две модели — Яндекс Станции Мини (с часами и без часов) и Лайт. На них действует 20-процентная скидка по промокоду «YANDEX20». Его нужно ввести в корзине при оформлении заказа.

Тогда Яндекс Станция Лайт будет стоить 3992 рубля вместо 4990.