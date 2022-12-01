Умные колонки Яндекса сообщат родителям, что их малыш проснулся. И включат ему колыбельную

Умные колонки Яндекса сообщат родителям, что их малыш проснулся. И включат ему колыбельнуюРаботает во всех моделях “Станций” — от Лайта до Макса
Подумывали купить радионяню? Можно соединить приятное с полезным. Так, с помощью умных колонок Яндекса теперь можно слушать, что происходит в детской: там появился режим радионяни.
Как объяснила пресс-служба Яндекса, в этом режиме звук с колонки, которая стоит у ребенка, передается в приложение “Дом с Алисой”, либо же на вторую колонку. Родители сразу услышат, если ребенок проснется или позовет их. Когда колонка работает как радионяня, на ней полностью отключается звук, а окружающие будут знать об использовании этого режима, потому что в этот момент верхняя панель колонки мягко светится.
Чтобы включить новый режим, достаточно открыть настройки колонки в приложении “Дом с Алисой” и выбрать опцию “Использовать как радионяню”. Но мы ведь живем в 21 веке, поэтому проще всего сказать колонке, на которую должен идти звук: “Алиса, включи радионяню в детской” или “Алиса, включи радионяню на Станции Лайт”.
И это не все: колонка также может включить малышу колыбельную, успокоить звуками природы или даже рассказать сказку.