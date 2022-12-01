Умные колонки Яндекса сообщат родителям, что их малыш проснулся. И включат ему колыбельную

Чтобы включить новый режим, достаточно открыть настройки колонки в приложении “Дом с Алисой” и выбрать опцию “Использовать как радионяню”. Но мы ведь живем в 21 веке, поэтому проще всего сказать колонке, на которую должен идти звук: “Алиса, включи радионяню в детской” или “Алиса, включи радионяню на Станции Лайт”.

И это не все: колонка также может включить малышу колыбельную, успокоить звуками природы или даже рассказать сказку.