Устройства умного дома Samsung получат ИИ к 2025 году

Этот шаг направлен на создание "суперподключенной экосистемы", которая укрепит конкурентные преимущества Samsung перед такими технологическими гигантами, как Apple и Google. Правда, первоначально Samsung будет полагаться на облачную обработку LLM, но со временем планирует перейти на обработку на устройстве. В июле Samsung представит голосовой помощник Bixby для своих продуктов "умного дома".

Первыми устройствами с поддержкой искусственного интеллекта станут холодильники Family Hub, стиральные машины и индукционные плиты из линейки Samsung Bespoke AI. Эти приборы будут оснащены ЖК-экранами. Ассистент Bixby, работающий на основе искусственного интеллекта, будет запоминать предыдущие разговоры.