В домах будущего появятся «умные» простыни с регулировкой температуры

Эксперты считают, что дома будущего станут более экологичными. Уже сейчас семь из десяти британцев заявляют, что хотели бы жить в доме, более безопасном для природы. Это значит, что создатели технологий для «умного» дома будут ориентироваться на данный запрос.

Так, например, могут появиться «умные» счётчики, которые будут эффективнее расходовать электроэнергию, желательно «зелёную». Или туалеты, которые будут превращать отходы в топливо.

Видимо, эксперты считают, что одной заботой об экологии люди сыты не будут, поэтому им обязательно пригодятся такие новинки, как меняющее температуру постельное белье (чтобы владелец не вспотел в жаркую ночь и не замёрз в холодную) и мебель-трансформер.