В Китае создали умную подушку, которая заряжается от движений головы

Идея умной подушки с автономным питанием возникла в результате более ранней работы учёных над системами мониторинга сна, которые отслеживают движения и собирают энергию в течение ночи с помощью трибоэлектрических наногенераторов.

Подушка состоит из набора гибких пористых полимерных трибоэлектрических слоёв, которые генерируют электрический ток при движении головы.