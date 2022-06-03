В Китае создали умную подушку, которая заряжается от движений головы

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В Китае создали умную подушку, которая заряжается от движений головыОна отслеживает сон
Китайские учёные разработали умную подушку для контроля сна. Её особенность в том, что электроника в ней питается от движений головы человека.
Идея умной подушки с автономным питанием возникла в результате более ранней работы учёных над системами мониторинга сна, которые отслеживают движения и собирают энергию в течение ночи с помощью трибоэлектрических наногенераторов.
Подушка состоит из набора гибких пористых полимерных трибоэлектрических слоёв, которые генерируют электрический ток при движении головы.
Тестирование показало, что подушка может отслеживать распределение давления человеческой головы, когда она меняет положение. Система оказалась достаточно чувствительной, чтобы отслеживать даже движение пальца, вычерчивающего буквы на поверхности подушки.
Учёные говорят, что её можно будет использовать также для наблюдения за пациентами с заболеваниями шеи.