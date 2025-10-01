В новых камерах Amazon появилась функция поиска питомцев

В новых камерах Amazon появилась функция поиска питомцевИ не только
© Amazon
Главной новинкой стала Ring Retinal 4K Vision, доступная в моделях Wired Doorbell Pro, Spotlight Cam Pro, Floodlight Cam Pro, Outdoor Cam Pro и некоторых PoE-устройствах. Она обеспечивает более чёткое видео с 10-кратным увеличением, улучшенной съёмкой в темноте и ИИ-настройкой.
Те самые ИИ-функции звучат примерно так:
-
Alexa+ Greetings превращает Alexa в «привратника» — она может общаться с посетителями, принимать посылки и уведомлять владельца.
-
Familiar Faces распознаёт знакомых людей, сокращая ненужные уведомления.
-
Search Party помогает найти пропавших собак с помощью камер соседей и анализа. Владельцы получают фото и видео найденного питомца. Позже функция появится для кошек и других животных.
Предзаказ новых устройств уже открыт. Цены от $179.