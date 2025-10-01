Умный дом
Опубликовано 01 октября 2025, 19:15
1 мин.

В новых камерах Amazon появилась функция поиска питомцев

И не только
Ring представила обновлённую линейку охранных устройств с камерами и дверными звонками, теперь с разрешением 2K и 4K и новыми функциями на базе ИИ.
© Amazon

Главной новинкой стала Ring Retinal 4K Vision, доступная в моделях Wired Doorbell Pro, Spotlight Cam Pro, Floodlight Cam Pro, Outdoor Cam Pro и некоторых PoE-устройствах. Она обеспечивает более чёткое видео с 10-кратным увеличением, улучшенной съёмкой в темноте и ИИ-настройкой.

© Amazon

Те самые ИИ-функции звучат примерно так:

  • Alexa+ Greetings превращает Alexa в «привратника» — она может общаться с посетителями, принимать посылки и уведомлять владельца.

  • Familiar Faces распознаёт знакомых людей, сокращая ненужные уведомления.

  • Search Party помогает найти пропавших собак с помощью камер соседей и анализа. Владельцы получают фото и видео найденного питомца. Позже функция появится для кошек и других животных.

Предзаказ новых устройств уже открыт. Цены от $179.