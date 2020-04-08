Умный дом
Сегодня 14:25
В России резко вырос спрос на «умные» лампочки и розетки
Более чем в 20 раз!
В России резко вырос спрос на «умные» лампочки и розетки. С января по март 2020 года рост в натуральном выражении был 23-кратным.
Об этом сообщает компания «Связной», которая проанализировала спрос на устройства для «умного дома». В денежном выражении продажи за указанный период выросли в 33 раза.
Как сказано в пресс-релизе «Связного», чаще всего россияне приобретали «умные» розетки — на них пришлось около 25% от всех продаж в штуках. Кроме того, высоким спросом пользовались «умные» лампочки и центры управления «умным домом».
Вот три самых популярных устройства:
- «умная розетка» Яндекс;
- «умный ИК-пульт» Яндекс;
- набор Xiaomi Mi Smart SensorSet.
Россияне покупали и «умные» колонки — их продажи в первом квартале года выросли в семь раз в штуках и почти в пять раз в деньгах.