В России резко вырос спрос на «умные» лампочки и розетки

Об этом сообщает компания «Связной», которая проанализировала спрос на устройства для «умного дома». В денежном выражении продажи за указанный период выросли в 33 раза.

Как сказано в пресс-релизе «Связного», чаще всего россияне приобретали «умные» розетки — на них пришлось около 25% от всех продаж в штуках. Кроме того, высоким спросом пользовались «умные» лампочки и центры управления «умным домом».

Вот три самых популярных устройства:

«умная розетка» Яндекс;

«умный ИК-пульт» Яндекс;

набор Xiaomi Mi Smart SensorSet.

Россияне покупали и «умные» колонки — их продажи в первом квартале года выросли в семь раз в штуках и почти в пять раз в деньгах.