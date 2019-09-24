В России создали счётчики для коммунальных услуг с передачей показаний по интернету

Также «ЭР-Телеком» разработала систему самодиагностики электрической сети в доме. Она отслеживает напряжение, силу тока, фиксирует различные аномалии и предупреждает о них. Вся система имеет отдельное внешнее снабжение электричеством, чтобы в случае аварий она не переставала работать.

«ЭР-Телеком» создаёт «умные» системы не только для дома, но и для предприятий и города. Для городских улиц, например, разработан «умный» свет. Это комплекс осветительных приборов, которые могут автоматически регулировать свет в разное время суток и в различных ситуациях. Например, когда на улице никого нет, лампы становятся менее яркими. Это позволяет экономить электроэнергию.

Для предприятий «ЭР-Телеком» разработала «умные» пожарные датчики, газовые детекторы, датчики короткого замыкания и др. Все они сами передают информацию соответствующим службам в случае аварий.