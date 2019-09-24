В России «умные» домофоны помогают раскрывать преступления

Управлять домофоном можно через приложение «Умный Дом.ru». На сегодняшний день оно установлено уже на 45 тысячах мобильных устройств. В целом, услугой могут воспользоваться жители 31 региона присутствия «Дом.ru».

Компания также сообщила об установке в подъездах камер с системой распознавания лиц. Работает она быстро — может идентифицировать человека за 1,5 секунды. «Пропускать» такие домофоны могут не только хозяев квартиры, но и их родственников, если добавить фотографии в систему.