В России «умные» домофоны помогают раскрывать преступления

По большому счёту, «умный» домофон — это мини-компьютер с доступом к интернету и камере. Вся система позволяет открыть дверь подъезда дистанционно, а также принять звук с домофона на смартфон и поговорить с тем, кто пришёл, не вставая с дивана. Кроме того, камеры домофона записывают всё, что происходит перед дверью и отправляет эти ролики в облачное хранилище, где позже их можно просмотреть. Эта возможность уже оказалась полезна правоохранительным органам. Как рассказала компания, с помощью записей с «умных» домофонов полиции уже удалось раскрыть множество случаев краж имущества жителей.
Управлять домофоном можно через приложение «Умный Дом.ru». На сегодняшний день оно установлено уже на 45 тысячах мобильных устройств. В целом, услугой могут воспользоваться жители 31 региона присутствия «Дом.ru».
Компания также сообщила об установке в подъездах камер с системой распознавания лиц. Работает она быстро — может идентифицировать человека за 1,5 секунды. «Пропускать» такие домофоны могут не только хозяев квартиры, но и их родственников, если добавить фотографии в систему.