В США впервые представили «умную» дверь с датчиками движениями

По заявлениям производителя, американской компании Masonite, их «умная» дверь M-Pwr Smart Door — это система, объединяющая электропитание, освещение, датчики, видеодомофон и интеллектуальный замок. Дверь подключена к электричеству и не требует постоянной подзарядки, при этом оснащена аккумулятором, заряда которого хватит на сутки в случае отключения света.

Также изделие оснащено модулем Wi-Fi и управляется сразу с трёх приложений. Также дверь оборудована Bluetooth, датчиками движения, датчиком состояния двери, который связан с домофоном, чтобы определять, открыта или закрыта дверь, и светодиодным освещением, встроенным в порог, которое активируется движением.

При этом в компании заявили, что дверь можно установить только в строящиеся дома.