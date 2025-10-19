Видео с умных дверных звонков Amazon позволят передавать полиции

Для запроса полиции необходимо указать сведения о предполагаемом преступлении, время и место инцидента, а также уникальный код расследования. Запрос появится в ленте приложения Neighbors для пользователей в указанной зоне.

Ring подчеркивает, что участие в Community Request полностью добровольное. Пользователи могут отключать уведомления, а правоохранительные органы не видят, кто получил запрос и кто на него ответил. Запуск функции планируется в ближайшие месяцы.

Ранее Ring уже сотрудничал с правоохранительными органами и предоставлял данные без ордера, что вызывало критику. В 2024 году компания закрыла функцию, но оставила возможность предоставления данных в экстренных ситуациях.