Восемь лет попыток, но Nanoleaf всё же выпустила «умный» выключатель света

Доступный для предварительного заказа по цене 30 долларов, Sense Plus поступит в продажу в октябре. Этот продукт представляет собой значительный поворот от первоначальных планов Nanoleaf, настолько, что компания разработала собственный протокол под названием Litewave.

Sense Plus позволяет пользователям управлять светильниками Nanoleaf — включать и выключать их, регулировать яркость и менять цвет. Кроме того, в него встроены датчики движения и освещенности для автоматической регулировки освещения в зависимости от условий в помещении. Выключатель можно закрепить на стене или использовать в качестве портативного пульта.

Litewave обеспечивает надежную связь со всеми светильниками Nanoleaf независимо от типа их подключения (Bluetooth или Wi-Fi).