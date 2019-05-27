Выпущен очиститель, показывающий количество частиц пыли в воздухе

Это определяет специальный датчик. С помощью лазера он идентифицирует мелкие частицы пыли в воздухе, а также летучие органические вещества, включая бензол, формальдегид и диоксид азота. Всё это определяется в режиме реального времени и выводится на ЖК-дисплей.

Очиститель также имеет функции обогрева и вентиляции. В целом, устройство может автоматически поддерживать заданную температуру в комнате. Очищение воздуха происходит через HEPA-фильтры. В качестве основного материала используется активированный уголь, способный поглощать газообразные вещества, запахи, бытовые пары и летучие органические соединения.

Стоит такой очиститель 40 990 рублей.