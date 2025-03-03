Умный дом
Опубликовано 03 марта 2025, 06:00
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Вышел Tmall C3 Air: небольшой и дешёвый проектор, работающий как часы — буквально

Есть небольшой экранчик
На Tmall появился Magic Screen C3 Air — компактный проектор с умными функциями по цене 999 юаней ($137). В течение ограниченного времени на Tmall его можно приобрести за 777 юаней (106 долларов).
Вышел Tmall C3 Air: небольшой и дешёвый проектор, работающий как часы — буквально

© Tmall

C3 Air имеет разрешение 1080p и поддерживает размеры экрана от 40 до 120 дюймов. Он оснащен динамиками и работает на чипсете SSD2381 с 32 ГБ памяти. Проектор также работает как смарт-часы.

Проектор отличается гибкостью, имеет регулируемую на 360 градусов подставку и небольшой 84-миллиметровый корпус. Инструменты с искусственным интеллектом, такие как автофокус, коррекция трапецеидальных искажений и интеллектуальное выравнивание экрана, обеспечивают лучшее изображение. Они также оптимизируют цвет, контрастность и звук в зависимости от того, что вы смотрите.

Для подключения C3 Air поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth и воспроизведение экрана с устройств Apple, Android и Huawei.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
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