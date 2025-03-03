C3 Air имеет разрешение 1080p и поддерживает размеры экрана от 40 до 120 дюймов. Он оснащен динамиками и работает на чипсете SSD2381 с 32 ГБ памяти. Проектор также работает как смарт-часы.

Проектор отличается гибкостью, имеет регулируемую на 360 градусов подставку и небольшой 84-миллиметровый корпус. Инструменты с искусственным интеллектом, такие как автофокус, коррекция трапецеидальных искажений и интеллектуальное выравнивание экрана, обеспечивают лучшее изображение. Они также оптимизируют цвет, контрастность и звук в зависимости от того, что вы смотрите.

Для подключения C3 Air поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth и воспроизведение экрана с устройств Apple, Android и Huawei.