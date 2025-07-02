Xiaomi начала сдавать квартиры в аренду

В Пекине жилой комплекс расположен в районе Чанпин, в 10 км от главного офиса и всего в 3 км от индустриального парка Xiaomi. Он состоит из 7 зданий и 2 658 студий площадью 29 кв.м. В каждой есть собственная ванная и встроенные умные устройства Xiaomi. Квартиры полностью меблированы, а на территории есть общие кухни, спортзал, зона отдыха и зелёные дворы. Также предусмотрен трансфер до офисов и круглосуточный сервис.

Аренда составляет всего 1999 юаней в месяц (примерно 22 тыс рулей). В приоритете — выпускники 2025 года, заявки для них открылись 29 июня. Выпускники 2024 и 2023 годов смогут подать заявку позже, а оставшиеся квартиры предложат сотрудникам, окончившим вуз в последние 3 года.

В Нанкине Xiaomi предлагает 566 квартир рядом с местным технопарком. Здесь есть студии и двухкомнатные варианты по принципу «кто успел — тот и получил». Жильё доступно всем сотрудникам компании.