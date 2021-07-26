Xiaomi представила множество устройств для умного дома

Вторая новинка — роутер AX9000. Это первый трёхдиапазонный роутер компании. У него есть аж 12 антенн. В дополнение к традиционным диапазонам 2,4 и 5 ГГц роутер поддерживает полосу 5 ГГц, предназначенную исключительно для игрового трафика. Он стоит 300 евро.