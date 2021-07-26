Xiaomi представила множество устройств для умного дома

Xiaomi представила множество устройств для умного домаОт роутера до фритюрницы
Первая новинка — это 27-дюймовый монитор Mi 2K. Он оснащён IPS-панелью разрешением 2560 x 1440 пикселей и углами обзора 178º. Игровым его делает поддержка частоты обновления картинки до 165 Гц. Устройство оценено в 500 евро.
Вторая новинка — роутер AX9000. Это первый трёхдиапазонный роутер компании. У него есть аж 12 антенн. В дополнение к традиционным диапазонам 2,4 и 5 ГГц роутер поддерживает полосу 5 ГГц, предназначенную исключительно для игрового трафика. Он стоит 300 евро.
Xiaomi анонсировала для глобального рынка и беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro. Они могут работать на одном заряде до 28 часов. Оценены в 70 евро.
Есть в линейке и новый электросамокат Mi Electric Scooter 3. Заряда его батареи хватает на 30 километров пробега. Предельная скорость ограничена 25 километрами в час. Электросамокат можно купить за 450 евро.
Фритюрница Mi Smart Air Fryer 3.5L оказалась компактной, управляется через приложение Mi Home. Оно позволяет отложить готовку на 24 часа. Сама фритюрница поддерживает голосовые команды. Помимо собственно обжарки устройство может печь, размораживать продукты и даже приготовить йогурт. Стоит оно всего 100 евро.