Xiaomi представила модульную розетку на 8000 Вт

Xiaomi представила модульную розетку на 8000 ВтC защитой от детей и умными функциями
© Xiaomi
Розетка выдерживает общую нагрузку до 8000 Вт, а каждый модуль — до 2500 Вт. В комплект входят от трёх до пяти адаптеров, в зависимости от длины, и можно докупить дополнительные.
Для безопасности розетка оснащена автоматической защитной шторкой, которая закрывает контакты, когда модуль извлекается. Это защищает детей от поражения током и предотвращает попадание пыли. Материалы корпуса выдерживают температуру до 960 °C.
Каждый адаптер имеет кольцо-переключатель для включения и отключения питания, что избавляет от необходимости вынимать вилку из розетки. Модули можно перемещать при необходимости, но они не скользят по треку сами.
Также доступны три типа адаптеров: обычный, «умный» с управлением через приложение и отслеживанием потребления, и блок с USB-A/USB-C быстрой зарядкой (33 Вт).