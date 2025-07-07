Xiaomi представила модульную розетку на 8000 Вт

Розетка выдерживает общую нагрузку до 8000 Вт, а каждый модуль — до 2500 Вт. В комплект входят от трёх до пяти адаптеров, в зависимости от длины, и можно докупить дополнительные.

Для безопасности розетка оснащена автоматической защитной шторкой, которая закрывает контакты, когда модуль извлекается. Это защищает детей от поражения током и предотвращает попадание пыли. Материалы корпуса выдерживают температуру до 960 °C.