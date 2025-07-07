Умный дом
Опубликовано 07 июля 2025, 12:45
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Xiaomi представила модульную розетку на 8000 Вт

C защитой от детей и умными функциями
Xiaomi выпустила в Китае новую версию своей модульной розетки Track Power Socket в белом цвете. Устройство доступно в трёх длинах: 50 см за 299 юаней (~41 доллар), 75 см за 399 юаней (~55 долларов) и 100 см за 499 юаней (~69 долларов).
Xiaomi представила модульную розетку на 8000 Вт

© Xiaomi

Розетка выдерживает общую нагрузку до 8000 Вт, а каждый модуль — до 2500 Вт. В комплект входят от трёх до пяти адаптеров, в зависимости от длины, и можно докупить дополнительные.

Для безопасности розетка оснащена автоматической защитной шторкой, которая закрывает контакты, когда модуль извлекается. Это защищает детей от поражения током и предотвращает попадание пыли. Материалы корпуса выдерживают температуру до 960 °C.

Xiaomi представила модульную розетку на 8000 Вт

© Xiaomi

Каждый адаптер имеет кольцо-переключатель для включения и отключения питания, что избавляет от необходимости вынимать вилку из розетки. Модули можно перемещать при необходимости, но они не скользят по треку сами.

Также доступны три типа адаптеров: обычный, «умный» с управлением через приложение и отслеживанием потребления, и блок с USB-A/USB-C быстрой зарядкой (33 Вт).

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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#Xiaomi