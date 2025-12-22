Xiaomi представила панель управления умным домом Home Screen 11

Home Screen 11 оснащён 11-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 пикселей. Дисплей яркий, с, как пишут СМИ, хорошей контрастностью и сниженным уровнем синего света. Корпус выполнен из металла и стал заметно компактнее предыдущей модели. Экран можно наклонять.

Внутри установлен восьмиядерный процессор, 6 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Устройство работает на HyperOS 3 и поддерживает голосового помощника Xiao Ai. С его помощью можно управлять умными устройствами, проверять их состояние и выполнять сразу несколько команд одной фразой.

Home Screen 11 также оснащён неплохой акустикой, фронтальной камерой для видеозвонков и защитой конфиденциальности.