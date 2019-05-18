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Умный дом
Сегодня 14:04

Xiaomi представила умную миску, которая сама кормит кошек

Можно спокойно ехать в отпуск без животного
Китайская компания Xiaomi создала «умную» миску для кошек Furrytail Pet Smart Feeder, которой можно управлять со смартфона. На реализацию устройства начался сбор средств на площадке коллективного финансирования Youpin.

Начало поставок Furrytail Pet Smart Feeder запланировано на 30 июня. Устройством можно управлять на расстоянии при помощи приложения. Так владелец животного может установить время для пополнения миски и объёмы корма, поступающего в неё. То есть, миска будет удобна в случае, если пользователь уедет куда-то на несколько дней, а его питомец останется дома один. Камеры в устройстве хватает для хранения двух килограммов сухого корма.

Как только миска оказывается пуста, пользователь получает на смартфон оповещение, а светодиоды на устройстве загораются красным. Кроме того, Furrytail Pet Smart Feeder позволяет отследить, сколько корма в среднем съедает животное за день, чтобы оптимизировать подачу.

Xiaomiyoupin.com

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