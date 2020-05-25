Умный дом
Сегодня 14:12
Xiaomi представила умный дверной замок с Bluetooth и сканером отпечатков пальцев
Он сможет работать без подзарядки более года
Буквально сегодня китайская компания Xiaomi представила умный дверной замок с Bluetooth и сканером отпечатков пальцев. На этапе коллективного финансирования новинка, получившая название Xiaomi Smart Lock E, продается за 126 долларов или примерно 9 тыс рублей.
Сообщается, что замок поддерживает порядка шести способов разблокировки, в том числе и с помощью сканера отпечатков пальцев, точность распознавания которого, по словам компании, соответствует 98,5%. Также для разблокировки можно воспользоваться паролем, временным паролем, технологией Bluetooth, Homekit, а также аварийным ключом.Поддержка Homekit, к слову, позволяет управлять замком прямо с iPhone, iPad или Apple Watch.
Известно, что Xiaomi Smart Lock E получил восемь аккумуляторов, благодаря чему он сможет работать более года без подзарядки. Отметим, что если на этапе коллективного финансирования гаджет можно купить за 126 долларов, то позднее его цена вырастет до 140.