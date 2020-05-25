Xiaomi представила умный дверной замок с Bluetooth и сканером отпечатков пальцев

Сообщается, что замок поддерживает порядка шести способов разблокировки, в том числе и с помощью сканера отпечатков пальцев, точность распознавания которого, по словам компании, соответствует 98,5%. Также для разблокировки можно воспользоваться паролем, временным паролем, технологией Bluetooth, Homekit, а также аварийным ключом.Поддержка Homekit, к слову, позволяет управлять замком прямо с iPhone, iPad или Apple Watch.

Известно, что Xiaomi Smart Lock E получил восемь аккумуляторов, благодаря чему он сможет работать более года без подзарядки. Отметим, что если на этапе коллективного финансирования гаджет можно купить за 126 долларов, то позднее его цена вырастет до 140.