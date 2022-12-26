Xiaomi выпустила аквариум с функцией удалённого кормления рыб

Аквариум имеет 5-ступенчатую систему обратного фильтра профессионального уровня, которая поддерживает замену воды в течение полугода. Наиболее интересная особенность устройства — поддержка дистанционного кормления рыб. Пользователи могут удалённо не только кормить питомцев, но и отслеживать их, а также управлять световыми эффектами и потоком воды через приложение Mijia.

Цены на аквариум начинаются с 349 юаней (около 3500 рублей по текущему курсу).