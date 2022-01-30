Xiaomi выпустила безопасную для глаз лампу

Источником света в лампе выступает золотисто-жёлтый светодиод. Лампа имеет конструкцию двойного кольца. Она может излучать идеально подходящий для работы свет. Синий свет тут не излучается. Считается, что синее излучение вредно для глаз. Поэтому лампа позиционируется как безопасная.

Также у Midian есть интеллектуальный алгоритм распознавания света. Настольная лампа может определять яркость окружающего освещения и регулировать выходную яркость автоматически.

Midian предлагают за 799 юаней (около 10 тысяч рублей).